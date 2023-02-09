«У меня была фобия брака»: в день свадьбы Сальма Хайек не знала, что ее выдают замуж

56-летняя актриса Сальма Хайек счастлива в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино (ну еще бы...), однако вышла замуж она не совсем по своей воле. В новом интервью кинозвезда рассказала, что в День святого Валентина 2009 года она даже не знала, что ее ведут в здание мэрии для свадьбы.
«В тот день я даже не знала, что выхожу замуж. Это было похоже на интервенцию. Я не думаю, что когда-либо рассказывала эту историю, — цитирует Сальму журнал Glamour. — Нет, они просто повели меня в суд. Мои родители, мой брат, они все ополчились против меня. У меня была фобия брака».
«Причина, по которой это была свадьба в здании суда, заключалась в том, что меня туда затащили. Я нервничала. А потом был обед в доме его родителей. Моя свекровь, человек с самым изысканным вкусом, когда дело доходит до развлечений, уже готовила обед. У меня не было выбора».
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Сейчас же Хайек рада тому, как сложилась судьба. Они с мужем познакомились уже в достаточно зрелом возрасте, что избавило их от многих проблем. По словам актрисы, домашняя скука оказалась вовсе не такой страшной. Просто сидеть рядом с супругом и заниматься своими делами стало дорогим временем для знаменитой красотки. А ее карьера после брака только начала набирать обороты.
«Я думала, что старение означает, что я не буду работать. Я работаю. Я думала, что старение может означать, что ты больше не любишь. Я влюблена. Я не чувствую, что потеряла гибкость, ловкость или даже силу. Должна сказать, что я нашла это прекрасным — стареть с кем-то».
Напомним, у знаменитой пары подрастает дочь Валентина, рожденная еще до свадьбы. Девочке уже 15 лет.