«У меня была фобия брака»: в день свадьбы Сальма Хайек не знала, что ее выдают замуж

56-летняя актриса Сальма Хайек счастлива в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино (ну еще бы...), однако вышла замуж она не совсем по своей воле. В новом интервью кинозвезда рассказала, что в День святого Валентина 2009 года она даже не знала, что ее ведут в здание мэрии для свадьбы.

«В тот день я даже не знала, что выхожу замуж. Это было похоже на интервенцию. Я не думаю, что когда-либо рассказывала эту историю, — цитирует Сальму журнал Glamour. — Нет, они просто повели меня в суд. Мои родители, мой брат, они все ополчились против меня. У меня была фобия брака».

«Причина, по которой это была свадьба в здании суда, заключалась в том, что меня туда затащили. Я нервничала. А потом был обед в доме его родителей. Моя свекровь, человек с самым изысканным вкусом, когда дело доходит до развлечений, уже готовила обед. У меня не было выбора».