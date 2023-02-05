«Зачем он мне дома нужен лежащий на диване?»: Турецкий вспомнил, как его мать отправляла отца «к девочкам»

В новом интервью певец Михаил Турецкий вспомнил своего отца, который даже в 90 лет активно катался на лыжах и не упускал случая приударить за женщинами помоложе.

Музыкант вспомнил, как его престарелый отец регулярно ходил на танцплощадку в московском парке «Сокольники».

«Набирал с собой конфет, чтобы «девочкам» дарить, ему на тот момент было 92, говорил: «Я сегодня познакомился с очень интересной девушкой, она уже немолода, лет пятьдесят пять, но фигуру сохранила». Эти походы его очень подпитывали», - вспоминает Турецкий в беседе с журналом «Москвич». «При этом мама никогда его не сопровождала. Я ее спрашивал: «Ты разве не ревнуешь?» А она поправляла галстук, следила, чтобы он хорошо выглядел, и отвечала: «Зачем он мне дома нужен в плохом настроении, сидящий или лежащий на диване? Пусть двигается». Мама была мудрой женщиной, поэтому вместе они прожили так долго — 66 лет».

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Напомним, ранее Михаил Турецкий рассказал о гибели первой жены и о том, как дочь настояла, чтобы он нашел новое семейное счастье.