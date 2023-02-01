«Развод — это унизительно и стыдно»: Эштон Кутчер вспомнил свой брак с Деми Мур

Американский актер Эштон Кутчер дал большое интервью, в котором оглянулся на свой брак с Деми Мур.

В 2005 году он женился на актрисе на 15 лет старше себя, у которой уже было трое детей от Брюса Уиллиса. Сам Эштон тогда был еще молод и неопытен (26 лет), но вдруг стал отчимом для трех девушек-подростков и вдоволь хлебнул взрослой ответственности. Мур могла подарить Кутчеру и собственного ребенка, но ее беременность была прервана на позднем сроке.

«Я люблю детей. Я бы не женился на женщине, у которой три дочери, если бы я не любил детей. Идея завести еще одного ребенка была бы невероятной, — рассказал 44-летний актер журналу Esquire. — По какой-то причине я должен был получить этот опыт (потерю беременности. — Прим. авт.)».

В 2011-м звездная пара рассталась. И вот что Кутчер говорит по этому поводу.