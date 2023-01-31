«СМИ хотели бы, чтобы мы боролись в грязи»: Кэти Перри рассказала об отношениях с бывшей женой своего жениха

В 2010-2013 годах голливудский актер Орландо Блум был женат на австралийской супермодели Миранде Керр. У пары родился сын. А в 2016-м киногерой сошелся с певицей Кэти Перри. Пока что они зависли в статусе жениха и невесты, но у них тоже есть общий ребенок.

Журналистам удобно видеть Миранду и Кэти соперницами, «бывшей и нынешней», но настоящие отношения звезд совсем не такие. 28 января Перри вручила Керр награду на мероприятии G’Day USA Arts Gala и, стоя на сцене, пошутила об их мнимой ненависти друг к другу.

«Многие из вас могут быть озадачены тем, почему я вручаю Миранде эту награду. Это не соответствует истории о бывшей жене, новой жене. Многие СМИ хотели бы, чтобы мы боролись в грязи… Но это история о любви, а Миранда — это любовь», — сказала Кэти. «Я так благодарна за нашу современную смешанную семью. Как будто у меня появилась еще одна сестра, с которой я обычно отхожу от основного семейного чата и всегда согласна».

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Напомним, что Керр после расставания с Блумом вышла замуж за миллиардера, у нее уже трое детей.