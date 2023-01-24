«Они сами тебя найдут»: Водонаева ответила на вопрос, где встретить богатого и успешного мужчину

Своим мнением на этот счет поделился и ведущий шоу, рэпер Баста.

«Я приехал из Ростова-на-Дону в 2005 году, в 2007 году познакомился со своей женой, и мы поженились. У меня *** (ничего. — Прим. авт.) не было, естественно. Ее бабушка говорила, что я с ней ради прописки, чтобы ее потом убить и продать квартиру. Клянусь, мы с женой не то что из разных миров, мы из разных вселенных — совершенно разные люди. Но получилось вот так полюбить друг друга, и как-то мы двигались дальше», — поведал 42-летний артист.

«Она очень много для меня сделала — для того, чтобы я себя чувствовал уверенным в том, что я могу сделать для своей семьи все, и она меня не осудит, даже если у меня не получится. В этом был ее магический секрет, за который я ей благодарен. Мне кажется, для своего счастья вместе с мужчиной, в котором вы надеетесь увидеть богатого, нужно приложить немного усилий, помочь ему своими опытом, вниманием, любовью. И тогда вам не нужно будет стоять в очереди конкурсанток за звание близкой к сердцу богатого состоявшегося мужчины».