Роза Сябитова назвала 5 причин, почему девушки не могут познакомиться с хорошими парнями

Знаменитая сваха Роза Сябитова поделилась с подписчиками интересной мыслью о том, почему девушки так редко находят себе хороших парней, о которых мечтают.

«У каждой женщины, которая ищет мужчину для брака, есть свои представления о том, какой тип мужчины для нее привлекателен. И (женщина, - Прим. авт.) выбирает того, у которого есть «нужные» черты. Но проблема в том, что эти «нужные» черты могут увести совсем в другую сторону. Другими словами, влюбиться в человеческое существо - совсем не то же самое, что влюбиться в идею», - пишет Сябитова в Telegram.

Далее она приводит причины, по которым обычные девушки в каждом поколении не могут построить отношения с хорошими парнями:

Хорошие парни – некрасивые. А у красивых парней паршивый характер. Красивые парни с хорошим характером уже женаты. Красивые парни с хорошим характером и неженатые – бедные. Красивые парни с хорошим характером, неженатые и богатые не интересуются простыми девушками.

И действительно – если простая девушка встречает красивого парня с хорошим характером, неженатого, богатого и интересующего простыми девушками, как она, то это больше похоже на сюжет сказки и ванильного ромкома.