Как поскорее забыть бывшего: не спешите выкидывать его из своей головы

Как забыть бывшего – больной вопрос для множества женщин. И чем моложе девушка, тем острее проблема.

Своими советами, как это сделать, поделилась кандидат психологических наук Юлия Хадарцева. Первым делом, по ее словам, следует обратиться к профессиональному психотерапевту, который выявит суть проблемы и поможет найти решение.

Но если такой возможности нет, то следует помнить, что не стоит пытаться полностью абстрагироваться от мыслей об экс-партнере. Так как то, то чего мы избегаем, всегда пытается нас догнать.

«Необходимо разрешить себе думать о бывшем определенное количество времени в день. То есть, не полностью исключить его из своего мыслительного поля, а выделить условно час на активные думы о нем», - цитирует психолога портал «А теперь внимание!» - Если в течение дня у вас появится желание снова окунуться в прошлое, напомните себе о регламентированном часе и продолжайте заниматься своими делами. Можете даже поставить будильник на смартфон, чтобы не забывать об этом». «Через какое-то время наступит момент, когда в этот оговоренный час вам уже не захочется мыслить о бывшем, вас подотпустит. Так что выделите себе час на «пострадать о прошлом» и буквально через две-три недели вам самим это надоест».

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