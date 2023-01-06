«Внешность не играет никакой роли в любви»: Семенович поделилась своим отношением к привлекательности

6 января певица Анна Семенович поделилась в Telegram цитатой известного психолога Михаила Лабковского.

«Ваша внешность не играет никакой роли в сексе, любви и отношении к вам со стороны окружающих. Внешность – понятие субъективное. Вопрос в том, нравитесь вы себе или нет. Помните: внешность - это только то, как вы сами себя ощущаете», - уверяет специалист.

«Я считаю именно так и очень себе нравлюсь», - добавила свой комментарий 42-летняя певица.

Кстати, в той же речи Лабковский говорил о необходимости любви к себе, как о главном условии искренней любви к другому человеку.