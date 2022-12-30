«Согласна на вечное партнерство»: Ким Кардашьян призналась, что не против выйти замуж в четвертый раз

Скандальная американская телезвезда Ким Кардашьян к своим 42 годам успела побывать замужем три раза: за музыкальным продюсером, баскетболистом и рэпером. С последним супругом Канье Уэстом модель завела четверых детей.
Однако фигуристая Ким совсем не против попытать счастье в четвертый раз.
«У меня в голове есть фантазия о том, что четвертый раз — это прелесть. Что это… Это сработает, — призналась она в подкасте актрисы Гвинет Пэлтроу. — Я думаю, что определенно хотела бы выйти замуж, но я так рада, что не тороплюсь».
Кардашьян добавила, что «согласна на вечное партнерство», если брак снова не сложится.
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Напомним, что в 2022 году, после расставания с рэпером Ким девять месяцев встречалась с молодым комиком Питом Дэвидсоном, но, судя по всему, 28-летний ловелас был для опытной светской львицы всего лишь веселой интрижкой. Но кто же тот мужчина, с которым она захочет остаться всерьез и надолго?