«Согласна на вечное партнерство»: Ким Кардашьян призналась, что не против выйти замуж в четвертый раз

Скандальная американская телезвезда Ким Кардашьян к своим 42 годам успела побывать замужем три раза: за музыкальным продюсером, баскетболистом и рэпером. С последним супругом Канье Уэстом модель завела четверых детей.

Однако фигуристая Ким совсем не против попытать счастье в четвертый раз.

«У меня в голове есть фантазия о том, что четвертый раз — это прелесть. Что это… Это сработает, — призналась она в подкасте актрисы Гвинет Пэлтроу. — Я думаю, что определенно хотела бы выйти замуж, но я так рада, что не тороплюсь».

Кардашьян добавила, что «согласна на вечное партнерство», если брак снова не сложится.