«Я сломалась»: Дрю Бэрримор рассказала о своем тяжелом запое после развода с мужем

На фоне развода актриса начала злоупотреблять спиртным, хотя еще в юные годы лечилась от алкогольной и наркотической зависимости.

«Я просто пыталась заглушить боль и чувствовать себя хорошо — и алкоголь полностью помогал мне в этом. Пьянство для меня было постоянным, типа: «Ты не можешь измениться. Ты слаба и не способна делать то, что лучше для тебя. Продолжай думать, что справишься с этим, и все придет в норму». «После того, как жизнь, которую я планировала для своих детей, не сложилась, я думаю, что это (алкоголизм. — Прим. авт.) было сложнее, чем то, через что я прошла в детстве. Это казалось намного более реальным, потому что касалось не только меня. Я так сильно заботилась о детях. И, наверное, так сильно заботилась, что только отдавала им и не заботилась о себе. Это был грязный, болезненный, мучительный путь сквозь огонь и возвращение к жизни».

Бэрримор говорит, что в итоге обратилась за помощью к специалистам и прошла через терапию, чтобы бросить пить. С тех пор актриса почти не снимается в кино, но у нее есть популярное ток-шоу на ТВ. Недавно она рассказывала, как снова попыталась наладить свою личную жизнь.