«У меня был камень на душе»: Довлатова вспомнила, как хотела сказать мужу, что полюбила другого

В новом интервью радиоведущая Алла Довлатова коснулась темы морального облика уехавшего из России актера Анатолия Белого. Звезда эфира рассказала, как в свое время артист некрасиво бросил супругу Марину Голуб. Последняя сама рассказала Алле эту историю после того, как эмоционально преодолела ее.
«Она была на гастролях. Ей было очень обидно, потому что он не дождался, когда она вернется, и уходил не при ней, глядя ей в глаза, а когда ее не было дома. Ну это всегда неприятно», — вспомнила Довлатова рассказал Голуб в YouTube-шоу «Алена, блин!».
Ведущая подчеркнула, что не осуждает Белого — просто у него такой характер, который позволяет вот так бросить любимого человека, — но сама она ни за что не поступит так со своим близким. Причем это не просто слова — в жизни Довлатовой действительно произошла подобная ситуация.
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«Да, это всегда очень тяжело — сказать человеку в глаза: «Я тебя больше не люблю». Это очень тяжело. Я, например, вот так сказать своему первому мужу в глаза не смогла. Но хотела. Я честно его ждала, когда он приедет, чтобы сказать: «Я тебя больше не люблю, я влюбилась в другого человека», — продолжила Алла.
«Два месяца он не ехал, он в это время устроил за мной слежку. И когда ему принесла «явки, пароли и так далее», что вот мы в ресторан пошли (с новым возлюбленным. — Прим. авт.), вот в кино пошли, вот к друзьям поехали на дачу — он даже не позвонил. Мне позвонили из домоуправления и сказали: «Ах! Нам бумага пришла — у вас имущество арестовано!» Я говорю: «В смысле?! По какому вопросу?» «Так развод, пишут!»
«А вот те два месяца, что я ждала, чтобы он приехал, у меня действительно был камень где-то на душе, на сердце. Думала: «Ну вот мне хорошо — я влюбилась, но я же обманываю человека. Надо ему сказать». Вот я была морально готова к этому. Хотела сказать».
Напомним, первым мужем Довлатовой был бизнесмен Дмитрий Лютый. Их брак длился с 1995 по 2007 годы, у пары родились двое детей.