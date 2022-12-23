«У меня был камень на душе»: Довлатова вспомнила, как хотела сказать мужу, что полюбила другого

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«Да, это всегда очень тяжело — сказать человеку в глаза: «Я тебя больше не люблю». Это очень тяжело. Я, например, вот так сказать своему первому мужу в глаза не смогла. Но хотела. Я честно его ждала, когда он приедет, чтобы сказать: «Я тебя больше не люблю, я влюбилась в другого человека», — продолжила Алла.

«Два месяца он не ехал, он в это время устроил за мной слежку. И когда ему принесла «явки, пароли и так далее», что вот мы в ресторан пошли (с новым возлюбленным. — Прим. авт.), вот в кино пошли, вот к друзьям поехали на дачу — он даже не позвонил. Мне позвонили из домоуправления и сказали: «Ах! Нам бумага пришла — у вас имущество арестовано!» Я говорю: «В смысле?! По какому вопросу?» «Так развод, пишут!»

«А вот те два месяца, что я ждала, чтобы он приехал, у меня действительно был камень где-то на душе, на сердце. Думала: «Ну вот мне хорошо — я влюбилась, но я же обманываю человека. Надо ему сказать». Вот я была морально готова к этому. Хотела сказать».