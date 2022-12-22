«Каждый божий день становиться лучше»: Джон Красински восхитился своей женой Эмили Блант

В новом интервью 43-летний американский актер и режиссер Джон Красински (сериал «Офис», хоррор «Тихое место») рассказал о новом сезоне сериала «Джек Райан», где он играет заглавную роль, но при этом высказался о своей жене-актрисе Эмили Блант. Она стала для него той самой женщиной, что стоит за спиной каждого великого мужчины.

«Без нее я не был бы нигде в своей жизни, — поделился Джон с изданием Parade. — В плане карьеры и как отца она подталкивает меня к тому, чтобы каждый божий день становиться лучше во всем, что я делаю».

«Я с нетерпением жду следующего дня, потому что я знаю, что он будет лучше, чем предыдущий».