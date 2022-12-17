«Ссор из избы лучше не выносить»: Анна Хилькевич не поддержала свою коллегу Меган Маркл в семейном скандале

Российская актриса Анна Хилькевич прокомментировала сериал Netflix «Гарри и Меган», в котором бывшие члены британской королевской семьи откровенно рассказывают о том, как их притесняли венценосные родственники.

«Как вы в целом считаете, насколько уместно обсуждать семью своего мужа/жены с друзьями, коллегами, а тем более на весь мир? – пишет Хилькевич в Telegram. - Мое мнение: добро порождает добро и с точностью наоборот. Когда мы начинаем рассказывать о проблемах, в том числе в нашей семейной жизни, мы как будто отбираем энергию нашей семьи. Не замечали? Стоит открыть этот ларчик и остановиться будет сложно».

«Проблема, о которой рассказали, как будто не решается, а наоборот будет усугубляться. Я уверена, что это только один из законов энергетики. Да и если углубляться в опыт наших предков, это становится очевидным. Все же мы знаем про то, что «ссор из избы лучше не выносить».