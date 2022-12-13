Кит Харингтон влюбился в будущую жену с первого взгляда: как это было

Все знают красивую историю, как актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли влюбились друг в друга на съемках «Игры престолов», а затем поженились и завели ребенка. Им еще посчастливилось играть влюбленных на экране, правда, у романа их персонажей был трагичный финал.

На днях 35-летний красавчик Кит появился на официальном съезде фанатов HBO и рассказал, когда именно он понял, что встретил свою судьбу. Девушки, плачьте – это была любовь с первого взгляда.