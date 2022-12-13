Кит Харингтон влюбился в будущую жену с первого взгляда: как это было

Все знают красивую историю, как актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли влюбились друг в друга на съемках «Игры престолов», а затем поженились и завели ребенка. Им еще посчастливилось играть влюбленных на экране, правда, у романа их персонажей был трагичный финал.
На днях 35-летний красавчик Кит появился на официальном съезде фанатов HBO и рассказал, когда именно он понял, что встретил свою судьбу. Девушки, плачьте – это была любовь с первого взгляда.
«Впервые мы встретились на примерке костюмов, — цитирует Харингтона издание Insider. – Она предложила мне имбирное печенье, и я сказал: «Да, пожалуйста!» Помню, как вернулся домой и сказал своему лучшему другу: «О боже, кажется, я нашел ту самую».
«Нет ничего лучше в жизни, чем влюбиться в человека, которого вы любите на экране. Это просто удивительно. Извините, что я так сентиментален. Но вы однажды влюбляетесь и уже никогда не вернете это первоначальное головокружительное чувство. Однако у вас будут моменты, когда вы снова влюбитесь друг в друга. На днях я напомнил ей об этом — каждый раз, когда мы думаем об этом, мы улыбаемся».
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Напомним, Кит и Роуз поженились в 2018 году. Зимой 2021-го у звездной пары родился сын.