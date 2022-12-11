Барановская поделилась мнением, какой мужчина способен покорить сильную женщину

Телеведущую Юлию Барановскую считают сильной женщиной. Ну и под это дело спрашивают – правда ли, что мужчины боятся сильных женщин.
В новом интервью 42-летняя звезда призналась, что не знает ответа на данный вопрос – она же не мужчина. Но призвала оценивать сильную половину человечества по поступкам, а не по страхам, которые эти поступки предваряют.
«Боятся все — это нормально. Есть два разных «страшно»: «страшно, боюсь и дома сижу» и «страшно, боюсь и делаю». Мужчина боится, но делает, — цитирует Барановскую издание Woman Journal. — Поэтому мужчина, который боится сильных женщин, но зовет их на свидание — классный мужчина. А мужчина, который только и делает что боится, он в принципе никогда даже не встретит сильных женщин, потому что он не ходит туда, куда ходят они».
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Юлию также спросили, какой мужчина должен быть рядом с сильной женщиной. Ведущая ответила – любящий.