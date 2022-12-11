Барановская поделилась мнением, какой мужчина способен покорить сильную женщину

Телеведущую Юлию Барановскую считают сильной женщиной. Ну и под это дело спрашивают – правда ли, что мужчины боятся сильных женщин.

В новом интервью 42-летняя звезда призналась, что не знает ответа на данный вопрос – она же не мужчина. Но призвала оценивать сильную половину человечества по поступкам, а не по страхам, которые эти поступки предваряют.