«Войти в миры друг друга»: Machine Gun Kelly начал учиться готовить ради своей невесты Меган Фокс

Это любовь. В новом интервью американский певец Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) рассказал забавную историю, как он приготовил рулетики с корицей для своей обворожительной невесты Меган Фокс.

32-летний музыкант четко следовал рецепту, а когда дошел до момента выкладывания выпечки на противень вдруг обнаружил, что в его с Меган новом доме еще нет такой посуды. В панике артист позвонил своему другу и соседу, актеру Майклу Б. Джордану. Тот, хоть и был на съемках в этот момент, но организовал молодому романтику противень, чтобы готовка удалась.

«Меган попробовала рулетик с корицей и говорит: «Вау, это действительно вкусно», — вспоминает Machine Gun Kelly. — Я его тоже попробовал, и он оказался ужасным».

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