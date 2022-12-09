«Войти в миры друг друга»: Machine Gun Kelly начал учиться готовить ради своей невесты Меган Фокс

Это любовь. В новом интервью американский певец Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) рассказал забавную историю, как он приготовил рулетики с корицей для своей обворожительной невесты Меган Фокс.
32-летний музыкант четко следовал рецепту, а когда дошел до момента выкладывания выпечки на противень вдруг обнаружил, что в его с Меган новом доме еще нет такой посуды. В панике артист позвонил своему другу и соседу, актеру Майклу Б. Джордану. Тот, хоть и был на съемках в этот момент, но организовал молодому романтику противень, чтобы готовка удалась.
«Меган попробовала рулетик с корицей и говорит: «Вау, это действительно вкусно», — вспоминает Machine Gun Kelly. — Я его тоже попробовал, и он оказался ужасным».
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Музыкант объяснил, что начал учиться готовить, потому что у его фигуристой невесты есть определенные ограничения в питании. Например, сладости ей позволены только без глютена и кокоса.
«В отношениях вы должны войти в миры друг друга, — сказал Колсон в шоу Jimmy Kimmel Live. — В случае со мной, она не спит до восьми утра, пока я записываю музыку сутками. А что касается меня, я всегда вижу, как она борется с диетическими ограничениями в ресторанах и просто в еде. Так что, может быть, мне стоит научиться готовить для нее. Так я начал заниматься кулинарией».
Напомним, звездная пара начала встречаться летом 2020 года. В начале 2022-го актриса и музыкант объявили о помолвке.