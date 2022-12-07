«Вы даете мне больше, чем заслуживает мужчина»: Рейнольдс трогательно обратился со сцены к жене и дочерям

6 декабря в Калифорнии прошла премия People’s Choice Awards 2022, где голливудскому актеру Райану Рейнольдсу вручили статуэтку в номинации «Народная икона». То ли роль Дэдпула, то ли взрывные комедии принесли 46-летнему актеру такое признание, но со сцены он говорил, не о себе-любимом, а своих жене и дочерях.

Напомним, кинозвезда уже десять лет счастлив во втором браке с актрисой Блейк Лайвли, у пары трое детей. И в 2022-м супруги объявили, что ждут четвертого ребенка.

«Блейк и мои девочки, вы в буквальном смысле мое сердце, вы моя надежда и мое счастье, — сказал Райан, получив награду. - Я шучу, что моя семья утомляет меня, но на самом деле вы даете мне больше сил, чем заслуживает любой мужчина».

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