«Вы даете мне больше, чем заслуживает мужчина»: Рейнольдс трогательно обратился со сцены к жене и дочерям

6 декабря в Калифорнии прошла премия People’s Choice Awards 2022, где голливудскому актеру Райану Рейнольдсу вручили статуэтку в номинации «Народная икона». То ли роль Дэдпула, то ли взрывные комедии принесли 46-летнему актеру такое признание, но со сцены он говорил, не о себе-любимом, а своих жене и дочерях.
Напомним, кинозвезда уже десять лет счастлив во втором браке с актрисой Блейк Лайвли, у пары трое детей. И в 2022-м супруги объявили, что ждут четвертого ребенка.
«Блейк и мои девочки, вы в буквальном смысле мое сердце, вы моя надежда и мое счастье, — сказал Райан, получив награду. - Я шучу, что моя семья утомляет меня, но на самом деле вы даете мне больше сил, чем заслуживает любой мужчина».
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Актер также пошутил насчет ожидаемого рождения четвертого ребенка.
«Если это произойдет сегодня вечером, пока я здесь, я буду искать диван, на котором можно немного поспать», - сказал он.
Напомним, в последние годы Рейнольдс выпускает один блокбастер за другим: «Дэдпул», «Телохранитель киллера», «Главный герой», «Красное уведомление», «Проект «Адам». В новом боевике с Брэдом Питтом «Быстрее пули» он тоже есть.