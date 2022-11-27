Лживая свобода: что в США запрещали женщинам в середине XX века

Еще в 1950-х годах в США к женщинам относились более жестоко, чем сейчас. Например, запрещали им вещи, которые в настоящее время кажутся обыденностью.

В это трудно поверить, но в стране, которая пропагандирует так называемую свободу, женщинам нереально было оформить в банках кредитную карту.

А все потому, что для займа нужно было ответить на массу вопросов - в том числе замужем ли они, планируют ли иметь детей. Банки боялись, что их клиент уйдет в декрет и перестанет выплачивать долг. Поэтому заявки на кредитные карты просили подписывать мужчин.

Также женщинам запрещали принимать противозачаточные таблетки! В Америке считалось, что женщина обязана рожать детей, независимо от ее финансового положения. Декретные выплаты у них тоже не были предусмотрены, поэтому многие шли на нелегальные аборты.

Ну, и главное - в США женщинам запрещали разводиться из-за домашнего насилия. То есть в Америке этот пункт вообще не рассматривался как криминальное дело.

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