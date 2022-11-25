«Остановиться»: Сябитова дала совет женщинам, которые раз за разом выбирают одинаковых мужчин

Знаменитую телесваху и специалиста по отношениям Розу Сябитову спросили, почему женщины, которые выходят замуж несколько раз, в итоге выбирают один и тот же типаж мужчин.

«Психологи утверждают, что при поиске «своей половины» мы подсознательно стремимся найти определенный тип, — разъяснила звезда шоу «Давай поженимся!» в Telegram. — Замечено, что нередко девушки выходят замуж за «копии» своего отца, а мальчики женятся на девушках, похожих в чем-то на мать».

«Эта похожесть может быть в мелочах, например, тембр голоса: если у девушки такая же манера говорить, как и у мамы воздыхателя. Вот поэтому многие, не один раз побывавшие в браке, так и не нашли своего счастья. Потому что одинаковых выбирают. Одинаковых в смысле набора тех черт, которые желают видеть у своего избранника».