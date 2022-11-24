«Можно ли забеременеть во время беременности?»: любящая жена нестандартно поддержала Райана Рейнольдса

Никто не поддержит тебя так, как любящая жена! По крайней мере, в правильных семьях должно быть так. А вот вам пример.

В ноябре вышел новый американский фильм-мюзикл «В духе Рождества», главные роли в котором сыграли Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс. На днях последний выложил в социальную сеть видео, как они с коллегой разучивают танец для этой картины. Естественно, комедиант в духе самоиронии отметил, что оба актера неважно двигаются.