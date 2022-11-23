Кэндес Бушнелл поделилась с Меган Маркл, скольких мужчин должна хотеть женщина

63-летняя писательница Кэндес Бушнелл («Секс в большом городе») стала гостьей подкаста Меган Маркл Archetypes, где две знаменитости поговорили о женской сексуальности.

Автор популярного сборника статей поделилась с женой принца Гарри выводами, сделанными ею с высоты своего опыта и возраста.

«Знаете, я писала для женских журналов все восьмидесятые, — сказала Кэндес. — Я много писала об отношениях, сексе и, вы знаете, я действительно анализирую это, я действительно анализирую, почему мы ведем себя так, а не иначе».

«И вот одна из моих теорий, потому что я выросла в 60-х, когда, опять же, женщинам указывали, какой должна быть наша сексуальность. Вы знаете, вы должны хотеть заниматься сексом только с одним человеком, вы должны просто хотеть заниматься сексом с этим единственным человеком всю оставшуюся жизнь. А женщины, которых я знаю, просто не были такими».