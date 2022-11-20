«Каждый день благодарю счастливую звезду»: Кэтрин Зета-Джонс поделилась, как ей повезло выйти замуж за Майкла Дугласа

Когда желаете молодой паре счастья, любви и взаимопонимания, во время тоста можно вспомнить голливудскую пару Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс. 18 ноября их браку стукнуло уже 22 года, и актриса до сих пор души не чает в своем избраннике.

На днях, выйдя в свет, она сказала журналистам, что ей крупно повезло выйти замуж за актера «Основного инстинкта».

«Я знаю, что каждый день благодарю свою счастливую звезду за то, что выбрала правильного парня, — цитирует Кэтрин журнал OK! - Он прекрасный муж. Он прекрасный отец. Он еще и прекрасный актер. Но для нас он просто Майкл».

Зета-Джонс добавила, что 22 года счастливого пролетели незаметно.