Кортни Кардашьян объяснила, почему они с мужем целуются языками на людях

Когда звездная пара выходит в свет и хочет показать публике свои романтические чувства, то обычно культурно целуется легким соприкосновением губ.

А вот американская светская львица Кортни Кардашьян и ее муж-барабанщик Трэвис Баркер высовывают языки и начинают лобызаться ими, даже на красной дорожке перед камерами.

Что это – безудержная страсть или попирание норм приличия? Причину такого поведения 43-летняя Кортни раскрыла в новом выпуске шоу The Kardashians от 17 ноября.

«Я не хочу испачкать его помадой и не хочу испортить свою помаду, но мы также не хотим воздерживаться от поцелуев, поэтому мы будем целоваться нашими языками», — пояснила телезвезда.

Лайфхак, девочки! Но мы не станем советовать вам практиковать такое, тем более на людях.

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