«Ты тоже так сделай»: Катя Гордон посоветовала Ксении Бородиной искать мужа в Tinder

Днем, 15 ноября, вышел второй выпуск нового ток-шоу ТНТ «Женский клуб». Ведущие Ксения Бородина, Екатерина Скулкина, Ольга Картункова, Яна Кошкина и Алина Герман обсудили в студии тему гражданского брака. Их гостьей и собеседницей стала юрист и общественный деятель Катя Гордон - специалист по делам семьи и брака.
Гордон вышла замуж уже в четвертый раз и сейчас ждет третьего ребенка. Она призналась «Женскому клубу», что из-за плотного рабочего графика нашла себе супруга в приложении для знакомств.
«Я со своим любимым мужем познакомилась в Tinder. А где еще? Если я все время занята. Кстати, встретила там огромное количество наших коллег и знакомых», – сказала Катя.
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Такой способ поиска второй половинки она посоветовала и одинокой Ксении Бородиной, которая не так давно пережила развод со своим вторым мужем Курбаном Омаровым.
«Ты тоже так сделай, а если что, скажешь, что это не ты, а кто-то просто использует твои фото», – посоветовала Гордон телеведущей.
Также звездный юрист рассказала, чем важен штамп в паспорте, и что она советует своим клиентам-мужчинам при разводе.