«Ты тоже так сделай»: Катя Гордон посоветовала Ксении Бородиной искать мужа в Tinder

Днем, 15 ноября, вышел второй выпуск нового ток-шоу ТНТ «Женский клуб». Ведущие Ксения Бородина, Екатерина Скулкина, Ольга Картункова, Яна Кошкина и Алина Герман обсудили в студии тему гражданского брака. Их гостьей и собеседницей стала юрист и общественный деятель Катя Гордон - специалист по делам семьи и брака.

Гордон вышла замуж уже в четвертый раз и сейчас ждет третьего ребенка. Она призналась «Женскому клубу», что из-за плотного рабочего графика нашла себе супруга в приложении для знакомств.

«Я со своим любимым мужем познакомилась в Tinder. А где еще? Если я все время занята. Кстати, встретила там огромное количество наших коллег и знакомых», – сказала Катя.

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