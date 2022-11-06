Анна Семенович о родителях: «Они всю жизнь притираются, ругаются, ревнуют, разводятся»

6 ноября певица Анна Семенович поздравила своих родителей, которые уже 51 год вместе. При этом, по словам артистки, отношения ее матери и отца далеко не безоблачные. Но, тем не менее, очень крепкие.

«Мне сложно понять, как это возможно. Они всю жизнь притираются, ругаются, ревнуют, разводятся, потом милуются. Но главное – любят», - написала Анна, опубликовав в Telegram. – Архивные семейные фото.

«Вы даже не представляете, какая у нас дома «Санта Барбара». Мама всегда была строгой, а папа баловал меня, как мог! Ну, естественно, тайком от мамы. Правда, один раз забыл меня в магазине, мне было шесть лет! Он подумал, что я убежала в машину и спряталась, в детстве я обожала прятки. Но я не растерялась, нашла подруг лет 30 и пила в подсобке чай с сушками».

«Тогда я переживала не за себя, я переживала, как мама будет ругать папу. Это был грандиозный скандал. И так всю жизнь - громко, с любовью и навсегда».