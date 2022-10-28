Мужская неуверенность: Мэттью Перри объяснил, почему расстался с Джулией Робертс

В середине 90-х у звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри был непродолжительный роман с Джулией Робертс. Он мог бы перерасти в большую голливудскую историю любви, но так и остался обычной интрижкой. Почему — об этом 53-летний актер рассказал в своих мемуарах «Друзья, любовники и большая ужасная вещь».

«Встречаться с Джулией Робертс было слишком для меня. Я был постоянно уверен, что она собирается расстаться со мной, — цитирует Перри британская версия The Times. — А почему бы она так не сделала? Я был недостаточно хорош. Я никогда не мог быть достаточно хорош. Я был сломанный, кривой, непривлекательный. Поэтому вместо того, чтобы столкнуться с неизбежной агонией от потери ее, я расстался с прекрасной и блестящей Джулией Робертс».

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Добавим, что в то время актер страдал от викодиновой зависимости. Позже он начал активно лечиться от нее и потратил на это около 9 миллионов долларов. Только в последние два года Мэттью может похвастаться трезвостью. После того, как пагубная привычка чуть было не отправила его на тот свет.