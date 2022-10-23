«Я так-то не молод»: Джордж Клуни вспомнил свой неудачный сюрприз на помолвку

Предложение руки и сердца голливудского актера Джорджа Клуни для его жены Амаль прошло далеко не так «ванильно», как это обычно представляют влюбленные. В новом интервью 61-летний артист вспомнил, что все произошло на грани провала.

По задумке Джорджа, Амаль должна была случайно найти кольцо под нужную песню во время их романтического ужина. Когда женщина отошла, ее кавалер специально задул одну из свечей. А когда она вернулась, он попросил ее снова зажечь огонек.

«Я говорю: «Кажется, там есть зажигалка, можно снова зажечь свечу… Я думаю, вон в той коробочке есть зажигалка». Она достает эту штучку, а там кольцо с бриллиантом, - вспомнил Клуни на «Шоу Дрю Бэрримор». - Она смотрит на него и говорит: «Тут кольцо». Как будто кто-то случайно оставил там кольцо много лет назад».

Иначе говоря, Амаль далеко не сразу поняла, что этот бриллиант для нее. Но даже когда Джордж встал перед ней на одно колено, она не бросилась кричать: «Да!» Даме потребовалось довольно много времени, чтобы дать возлюбленному свой ответ.