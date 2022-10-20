Гвинет Пэлтроу рассказала, как муж относится к ее теплой дружбе с «бывшим» Брэдом Питтом

В середине 90-х голливудская актриса Гвинет Пэлтроу встречалась с коллегой по цеху Брэдом Питтом. Они даже были помолвлены, но артистка не пошла замуж, так как еще была не готова к браку. Затем звездная пара продолжила общаться в качестве друзей.
В новом интервью 50-летняя Гвинет рассказала о своих отношениях с красавчиком Брэдом.
«Когда мы впервые расстались, то какое-то время не были друзьями, а потом вроде как нашли дорогу назад… — поделилась актриса с изданием Entertainment Tonight. — А затем просто поддерживали связь на протяжении многих лет».
«Я обожаю его. Он удивительный человек и отличный предприниматель, и такой творческий, и такой хороший человек. Я действительно люблю его. Я большая фанатка».
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Вот только сейчас Пэлтроу замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком, и, возможно, ей не стоит так откровенно выражать свою симпатию к бывшему жениху. Вот что звезда рассказала о том, как ее супруг относится к теплой дружбе с Питтом:
«Мой муж, вероятно, наименее осуждающий и самый надежный человек в наших отношениях, поэтому я думаю, что он полностью уважает дружбу».
«Вероятно, одна из вещей, которые ему нравятся во мне, это то, что я верю в осознанное расставание. Независимо от того, расстаетесь ли вы с коллегой, супругом, бойфрендом… Полная ампутация этих отношений показывает, что, возможно, вы не позволили себе полностью получить жизненный урок и необходимое исцеление».
«Поэтому, хотя иногда это может быть неудобно, я думаю, что приятно пройти через такое и восстановить связь с ценностью, которую этот человек привнес в вашу жизнь…»
Итак, с бывшей невестой у Питта все хорошо. А вот с бывшей женой Анджелиной Джоли — многолетняя война, которая ведется в судах.