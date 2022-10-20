Гвинет Пэлтроу рассказала, как муж относится к ее теплой дружбе с «бывшим» Брэдом Питтом

В середине 90-х голливудская актриса Гвинет Пэлтроу встречалась с коллегой по цеху Брэдом Питтом. Они даже были помолвлены, но артистка не пошла замуж, так как еще была не готова к браку. Затем звездная пара продолжила общаться в качестве друзей.

В новом интервью 50-летняя Гвинет рассказала о своих отношениях с красавчиком Брэдом.

«Когда мы впервые расстались, то какое-то время не были друзьями, а потом вроде как нашли дорогу назад… — поделилась актриса с изданием Entertainment Tonight. — А затем просто поддерживали связь на протяжении многих лет». «Я обожаю его. Он удивительный человек и отличный предприниматель, и такой творческий, и такой хороший человек. Я действительно люблю его. Я большая фанатка».

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