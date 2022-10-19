Камила Кабельо узнала секрет счастливого брака Гвен Стефани

25-летняя певица Камила Кабельо стала одним из членов жюри американского «Голоса» и села в кресло между звездными супругами Блейком Шелтоном и Гвен Стефани. Общаясь с этими двумя титанами музыки, девушка нашла их очень влюбленной парой.
«Они так счастливы и влюблены… Это так по-настоящему. Они как будто целуются, хоть и не целуются, но они так ласковы между собой и словно одержимы друг другом», — говорит Камила.
Молодая звезда не удержалась и спросила женатую пару, в чем секрет таких отношений.
«О своем секрете того, как быть такими счастливыми, они говорят, что являются лучшими друзьями и заставляют друг друга смеяться, как будто они смеются все время. Похоже, это то, что действительно важно и для меня», — рассказала Кабельо в «Шоу Дрю Бэрримор».
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В том же интервью молодая певица отметила, что сайты знакомств не для нее — она зарегистрировалась в одном таком приложении, но удалилась из него уже на следующий день. Артистка боится, что парни из интернета воспользуются ее именем и славой, поэтому решила, что впредь будет знакомиться через друзей. Друзья, мол, плохих людей ей не посоветуют.