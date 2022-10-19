Камила Кабельо узнала секрет счастливого брака Гвен Стефани

В том же интервью молодая певица отметила, что сайты знакомств не для нее — она зарегистрировалась в одном таком приложении, но удалилась из него уже на следующий день. Артистка боится, что парни из интернета воспользуются ее именем и славой, поэтому решила, что впредь будет знакомиться через друзей. Друзья, мол, плохих людей ей не посоветуют.