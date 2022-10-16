Илон Маск сомневается, что мать его детей Граймс - настоящая женщина

Общеизвестно, что в 2018-2021 годах миллиардер Илон Маск встречался с канадской певицей Клэр Буше, выступающей под псевдонимом Граймс. У звездной пары родились мальчик и девочка, которым эпатажные родители дали невероятные имена.

Бизнесмен и артистка были счастливы друг с другом. Однако, верит ли сам гений, плейбой и филантроп в реальность своих отношений с Граймс? В этом, как оказалось, есть сомнения.

На канале BBC вышел документальный сериал «Шоу Илона Маска», в котором журналист Девин Гордон утверждает, что Граймс рассказала ему о фантастической теории Илона.

«Она неоднократно говорила мне, что у Маска есть теория о том, что она (сама Граймс, - Прим. авт.) ненастоящая, — цитирует Гордона журнал ОК! — Что она — симуляция, придуманная им и существующая в коре его головного мозга как идеальный компаньон для него». «Это звучит немного безумно и, может быть, даже жутко, за исключением того, что она с этим согласна. Она сказала, что чувствует себя как эта симуляция, идеально созданная для него».

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