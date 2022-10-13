«Позаботься о ней, я не могу этого сделать»: Отар Кушанашвили рассказал, как уступил женщину Сергею Бодрову

Кушанашвили ушел от Михайловой, потому что понял – его разлюбили. Но желание встретиться с мужчиной, который оказался лучше него, не покидало журналиста. Они с Сергеем поговорили лишь раз.

«Он пришел в кафе, он знал кто я, видел меня на ТВ. И он, будучи человеком в высшей степени порядочным, сказал: «Я не буду тянуть резину. Я очень люблю Свету, и уже сделал ей предложение», - вспоминает Отар. - И тут произошло редкое хорошее проявление во мне. Я сказал: «Позаботься о ней, я не могу этого сделать. Не могу сделать ее счастливой». Мы пожали друг другу руки. После я не видел ее несколько лет, но мне говорили, что она сияла от счастья».

Новость о гибели Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье в 2002 году расстроила журналиста. Но с бывшей возлюбленной, ставшей вдовой, он больше не виделся.