«Позаботься о ней, я не могу этого сделать»: Отар Кушанашвили рассказал, как уступил женщину Сергею Бодрову

Среди многочисленных романов известного журналиста Отара Кушанашвили была и любовь к телережиссеру Светлане Михайловой, которая впоследствии стала женой актера Сергей Бодрова – младшего.
О том, как развивались и закончились те отношения, Отар вспомнил в видеоисповеди на платформе Premier.
«Это был адюльтер, служебный роман, - рассказал он. - Я всерьез подумывал, что это надолго. Но не думал, что это может быть официальный союз. А она хотела семью. Я стал много беспробудно пить, провоцировать на скандалы. Она уехала на три недели, и вернулась в новой версии: отношения продолжаются, но уже нет ничего настоящего. И она говорит в один из вечеров: «Мне нужно поговорить с тобой, я кое-кого встретила. Сергей Бодров».
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Кушанашвили ушел от Михайловой, потому что понял – его разлюбили. Но желание встретиться с мужчиной, который оказался лучше него, не покидало журналиста. Они с Сергеем поговорили лишь раз.
«Он пришел в кафе, он знал кто я, видел меня на ТВ. И он, будучи человеком в высшей степени порядочным, сказал: «Я не буду тянуть резину. Я очень люблю Свету, и уже сделал ей предложение», - вспоминает Отар. - И тут произошло редкое хорошее проявление во мне. Я сказал: «Позаботься о ней, я не могу этого сделать. Не могу сделать ее счастливой». Мы пожали друг другу руки. После я не видел ее несколько лет, но мне говорили, что она сияла от счастья».
Новость о гибели Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье в 2002 году расстроила журналиста. Но с бывшей возлюбленной, ставшей вдовой, он больше не виделся.