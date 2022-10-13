Ким Кардашьян призналась, что думала о своей бабушке, когда отдалась Питу Дэвидсону

И хотя многим людям может показаться неловким говорить со своей внучкой о таких вещах, Мэри Джо услышанные подробности совсем не смутили.

«Я знаю, но когда-то я была моложе. Когда-то я была моложе», — вздохнула она.

Напомним, в 2021 году Ким Кардашьян подала на развод со своим мужем-рэпером Канье Уэстом и начала встречаться с молодым комиком Питом Дэвидсоном. Эти отношения продлились девять месяцев, в течение которых модель восхищалась своим новым бойфрендом, чем доводила до белого каления бывшего супруга.