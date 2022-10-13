Ким Кардашьян призналась, что думала о своей бабушке, когда отдалась Питу Дэвидсону

В новом эпизоде шоу The Kardashians от 13 октября Ким Кардашьян откровенно рассказала об интимном моменте со своим уже бывшим бойфрендом Питом Дэвидсоном. Причем не зрителям, а своей бабушке — 88-летней бабушке Мэри Джо Кэмпбелл.
«Знаешь, что по-настоящему безумно? Пит и я остановились в отеле Beverly Hills на прошлых выходных, и мы сидели перед камином, просто разговаривая часами, — поделилась Ким с бабулей. — И я подумала в тот момент: «Моя бабушка сказала мне, что ты действительно живешь, когда занимаешься сексом перед камином». И тогда мы занялись сексом перед камином в честь тебя. Я знаю, это действительно жутко. Насколько жутко думать о своей бабушке перед сексом?»
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И хотя многим людям может показаться неловким говорить со своей внучкой о таких вещах, Мэри Джо услышанные подробности совсем не смутили.
«Я знаю, но когда-то я была моложе. Когда-то я была моложе», — вздохнула она.
Напомним, в 2021 году Ким Кардашьян подала на развод со своим мужем-рэпером Канье Уэстом и начала встречаться с молодым комиком Питом Дэвидсоном. Эти отношения продлились девять месяцев, в течение которых модель восхищалась своим новым бойфрендом, чем доводила до белого каления бывшего супруга.