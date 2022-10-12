Меган Маркл рассказала, как муж помог ей в сложный для ее психики период

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По словам Меган, терапевт сразу определил, что она находится в ужасном состоянии и начал с ней работать. А мораль всей этой истории в том, как важно быть «честным в том, что вам нужно».

Ну и плюс пять очков заботливому Гарри, который нашел лучший выход для жены.