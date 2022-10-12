Меган Маркл рассказала, как муж помог ей в сложный для ее психики период

В новом выпуске своего подкаста актриса-герцогиня Меган Маркл рассказала о тяжелом периоде жизни, когда ее психическое здоровье дало сбой.
По словам 41-летней артистки, она находилась в «ужасном состоянии», и тем, кто пришел ей на помощь, был любящий муж, принц Гарри. Он дал супруге номерок психотерапевта, чтобы Меган могла поговорить с кем-то о своих проблемах.
«Мой муж нашел, куда я могу позвонить. И я позвонила этой женщине. Она даже не знала, что кто конкретно к ней обратился. Она стояла на кассе в продуктовом магазине. Я услышала короткий «бип-бип», поздоровалась и представилась… И сказала, что мне нужна помощь», — вспоминает Маркл в своем подкасте Archetypes.
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По словам Меган, терапевт сразу определил, что она находится в ужасном состоянии и начал с ней работать. А мораль всей этой истории в том, как важно быть «честным в том, что вам нужно».
Ну и плюс пять очков заботливому Гарри, который нашел лучший выход для жены.