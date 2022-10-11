Как развестись онлайн: «Госуслуги» запустили сервис для расторжения брака

11 октября на портале «Госуслуги» заработал сервис по подаче заявления на расторжение брака. Таким образом, развестись теперь можно онлайн, используя услугу «Госключ».
«Главное условие — обоюдное согласие. У семьи будет месяц, чтобы обдумать свое решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить свое намерение», — сообщается в Telegram-канале Минцифры России.
Также необходимо, чтобы у супругов не было несовершеннолетних детей и имелись подтвержденные учетные записи в «Госуслугах».
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Чтобы развестись онлайн, гражданин должен заполнить свою часть заявления и направить его на подтверждение второму супругу. Тому необходимо подтвердить согласие на расторжение брака и заполнить свою часть заявления. Затем оба должны воспользоваться приложением «Госключ» и заплатить необходимую пошлину.
Инициатор развода выбирает отдел ЗАГС, в котором состоится расторжение брака, удобные дату и время, а также указывает, пойдет ли он на нее один или со вторым супругом. Если второй участник действа не придется разводиться лично, то может забрать бумажный документ о расторжении брака в любом удобном отделе ЗАГС или МФЦ. Подробности — в сообщении ведомства.