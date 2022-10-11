Как развестись онлайн: «Госуслуги» запустили сервис для расторжения брака

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«Госуслуги» запустили новый сервис. Фото: Global Look Press

Супругам даже необязательно встречаться, чтобы оформить необходимые документы.

11 октября на портале «Госуслуги» заработал сервис по подаче заявления на расторжение брака. Таким образом, развестись теперь можно онлайн, используя услугу «Госключ».

«Главное условие — обоюдное согласие. У семьи будет месяц, чтобы обдумать свое решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить свое намерение», — сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

Также необходимо, чтобы у супругов не было несовершеннолетних детей и имелись подтвержденные учетные записи в «Госуслугах».

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Чтобы развестись онлайн, гражданин должен заполнить свою часть заявления и направить его на подтверждение второму супругу. Тому необходимо подтвердить согласие на расторжение брака и заполнить свою часть заявления. Затем оба должны воспользоваться приложением «Госключ» и заплатить необходимую пошлину.

Инициатор развода выбирает отдел ЗАГС, в котором состоится расторжение брака, удобные дату и время, а также указывает, пойдет ли он на нее один или со вторым супругом. Если второй участник действа не придется разводиться лично, то может забрать бумажный документ о расторжении брака в любом удобном отделе ЗАГС или МФЦ. Подробности — в сообщении ведомства.

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