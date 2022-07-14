Не сидите в ЗАГСе: более тысячи москвичей с начала летнего сезона 2022 поженились на открытом воздухе

Начиная с мая 2022 года, более 3,5 тысячи московских пар поженились на выездных локациях города. А треть из них — более тысячи новоиспеченных семей — выбрали площадки на открытом воздухе. Такие цифры приводит столичное управление ЗАГС.

Специалисты добавили, что в летний сезон для брачующихся в Москве доступно около 15-20 выездных площадок, где можно скрепить себя супружескими узами. В этом году доступно свыше десяти локаций под открытым небом.

Новинкой нынешнего сезона для молодоженов стала регистрация брака во время речных мини-круизов. Так, на борту речного трамвайчика уже поженились около 150 пар.

Среди других летних площадок популярен стадион «Спартак». Там на кромке поля заключили брак уже 33 пары. Еще 30 пар приняли «Лужники». На этой арене торжественные церемонии проводились в VIP-ложе, а затем молодожены могли устроить свадебную фотосессию на открытых трибунах.

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Парки тоже пользуются спросом. Например, в парке-отеле «Даниловский» в теплую погоду можно пожениться под навесом из живых цветов. С мая эту локацию выбрали 245 пар. Еще одна популярная площадка — особняк в Серебряном бору, в природном заповеднике на берегу Москвы-реки. Там заключили брак 122 пары.

Как пишет ТАСС, для любителей панорамных видов на город доступны Московская канатная дорога и ресторан «Карлсон» на крыше бизнес-центра Central City Tower. Адреса других выездных локаций для заключения брака с описаниями и фото можно посмотреть в разделе «Новые адреса счастья» на сайте мэра Москвы.