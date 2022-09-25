«Не мог бы ты прекратить»: муж устроил для Кэмерон Диас три вечеринки-сюрприза на ее день рождения

В конце минувшего лета американская актриса Кэмерон Диас отметила 50-летие. Звезда кино ограничилась ужином в ресторане со своими знаменитыми друзьями. Но в новом интервью она призналась, что ее муж-музыкант Бенджи Мэдден очень нервничал, пытаясь устроить для супруги грандиозный праздник.

Кэмерон рассказала, что он несколько раз вызвал ее на разговор и пытался узнать, чего она хочет на свой юбилей. Актриса всегда уходила от этого обсуждения, видя, в какой панике находится ее благоверный.

Диас отметила, что все это потому, что ее муж очень любит устраивать праздники.