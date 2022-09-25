«Не мог бы ты прекратить»: муж устроил для Кэмерон Диас три вечеринки-сюрприза на ее день рождения

В конце минувшего лета американская актриса Кэмерон Диас отметила 50-летие. Звезда кино ограничилась ужином в ресторане со своими знаменитыми друзьями. Но в новом интервью она призналась, что ее муж-музыкант Бенджи Мэдден очень нервничал, пытаясь устроить для супруги грандиозный праздник.
Кэмерон рассказала, что он несколько раз вызвал ее на разговор и пытался узнать, чего она хочет на свой юбилей. Актриса всегда уходила от этого обсуждения, видя, в какой панике находится ее благоверный.
Диас отметила, что все это потому, что ее муж очень любит устраивать праздники.
«Когда мы отметили наш первый год вместе, он подарил мне на один день рождения три вечеринки-сюрприза, - поделилась кинозвезда в Шоу Рэйчел Рэй. - Буквально, один раз была вечеринка-сюрприз, на следующий день, когда, я думала, что мы собираемся просто поужинать, еще одна вечеринка-сюрприз».
«Я решила, что так и должно быть, а потом был еще один такой же сюрприз. И я такая: «Не мог бы ты прекратить это делать. Ты заставляешь людей выпрыгивать. Одну и ту же группу людей. Почему их заставляют прятаться в ванной?»
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Добавим, что с 2014 года Кэмерон Диас перестала сниматься в кино, но свое 50-летие встретила с громкой новостью – она снова вернется на экран.