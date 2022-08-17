«Он мой лучший друг»: Хейли Бибер рассказала об отношениях со знаменитым мужем

В новом интервью 25-летняя модель Хейли Бибер рассказала о продолжающемся развитии своего стиля и об отношениях с мужем-певцом, которые тоже не стоят на месте.

«Вы не разбираетесь в себе и выходите замуж, а выходите замуж и разбираетесь в себе. Я думаю, что жизнь все время меняется. День за днем, неделя за неделей, год за годом. Я думаю, что прекрасным примером этого являются последние шесть месяцев, когда мы оба пережили очень серьезные проблемы со здоровьем», — сказала Хейли в сентябрьском выпуске журнала Harper’s Bazaar.

Напомним, в первой половине 2022 года сначала модель оказалась на больничной койке из-за мини-инсульта, а затем ее муж Джастин отменил концерты из-за паралича лица.