«Он мой лучший друг»: Хейли Бибер рассказала об отношениях со знаменитым мужем

В новом интервью 25-летняя модель Хейли Бибер рассказала о продолжающемся развитии своего стиля и об отношениях с мужем-певцом, которые тоже не стоят на месте.
«Вы не разбираетесь в себе и выходите замуж, а выходите замуж и разбираетесь в себе. Я думаю, что жизнь все время меняется. День за днем, неделя за неделей, год за годом. Я думаю, что прекрасным примером этого являются последние шесть месяцев, когда мы оба пережили очень серьезные проблемы со здоровьем», — сказала Хейли в сентябрьском выпуске журнала Harper’s Bazaar.
Напомним, в первой половине 2022 года сначала модель оказалась на больничной койке из-за мини-инсульта, а затем ее муж Джастин отменил концерты из-за паралича лица.
«Он все еще тот человек, к которому я хочу вернуться, — говорит Хейли о Джастине. — Я могу улететь куда-нибудь и пойти поработать, но мне не терпится вернуться и потусоваться с ним. И я чувствую, что это из-за усилий, которые были приложены с обеих сторон. В конце дня я чувствую, что он мой лучший друг, но все равно нужно много трудиться, чтобы заставить эти отношения работать. И я знаю, что в конце концов, когда появятся дети, это будет совсем другой сезон навигации, в плане того, как заставить отношения работать».
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Напомним, звездная пара заключила брак в 2018 году и пока еще держится вместе, несмотря на молодость. Джастин не скрывает, что хочет много детей, а Хейли не торопится с этим, чтобы не прерывать свою модельную карьеру.