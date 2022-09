Мэттью Макконахи решил не бояться отношений даже после шантажа и домогательств в юном возрасте

Американская кинозвезда Мэттью Макконахи рассказал о своих отношениях, которые начались с домогательств и шантажа.

Ранее 52-летний актер выпустил мемуары, в которых признался, что в 15 лет его шантажом заставили лишиться девственности, а в 18 к нему приставал мужчина.

«Я не буду бояться отношений из-за того, что моим первым опытом был шантаж. Угу. Это отклонение, — сказал Мэттью в подкасте The Conversation: About The Men. — И я не позволю этому победить меня. Я не позволю этому поколебать мое доверие к людям и скажу: «Нет, у меня могут быть здоровые отношения». Это не подлежит обсуждению».