Мэттью Макконахи решил не бояться отношений даже после шантажа и домогательств в юном возрасте

Актеру удалось создать крепкую семью.
Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи с женой Камилой Алвес. Фото: Global Look Press

Американская кинозвезда Мэттью Макконахи рассказал о своих отношениях, которые начались с домогательств и шантажа.

Ранее 52-летний актер выпустил мемуары, в которых признался, что в 15 лет его шантажом заставили лишиться девственности, а в 18 к нему приставал мужчина.

«Я не буду бояться отношений из-за того, что моим первым опытом был шантаж. Угу. Это отклонение, — сказал Мэттью в подкасте The Conversation: About The Men. — И я не позволю этому победить меня. Я не позволю этому поколебать мое доверие к людям и скажу: «Нет, у меня могут быть здоровые отношения». Это не подлежит обсуждению».

Актер добавил, что решил не сосредотачиваться на травмирующих моментах своего прошлого.

«Я так выбрал, безоговорочно, я не собираюсь нести этот багаж в жизнь, которую собираюсь вести», — подчеркнул Макконахи.

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Напомним, с 2012 года актер женат на бразильской модели Камиле Алвес. У пары трое детей. Мэттью очень набожный. Получив «Оскар» в 2014 году, он со сцены благодарил бога.

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