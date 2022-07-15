Ксения Бородина высказалась о том, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна

Телеведущая Ксения Бородина не верит в дружбу между мужчинами и женщинами, и никогда верила. Об этом она рассказала в своем новом посте под подписчиков.

«Дружба между мужчиной и женщиной вещь невозможная. Между ними может быть страсть, вражда, обожание, тяга, любовь, но не дружба, - пишет Ксения в Telegram. - Или один дружит, а другой дружит, потому что хочет и молчит. И рано или поздно, это все выплывет наружу».

39-летняя ведущая добавила, что, возможно, в жизни бывают исключения, но лично она мало когда ошибалась, не веря в рассказы о разнополых друзьях. По словам телезвезды, даже в положительных примерах данного явления, скорее всего, один из партнеров просто умолчал о своих чувствах.

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Жаль, что у Ксении нет друзей среди мужчин, а то с большой любовью ей как-то не везет по жизни. Шоувумен дважды была замужем, но оба брака распались. Уже много лет Бородина является негласным экспертом по мужским изменам.