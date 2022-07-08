Количество москвичей, обращающихся к психологам, чтобы наладить отношения в семье, увеличилось в семь раз

В Москве значительно возросло количество людей, участвующих в семинарах о налаживании взаимоотношений в семье.
В начала 2022-го столичные психологи помогли наладить «погоду в доме» 21 тысяче горожан, что в семь раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За минувшие шесть месяцев специалисты провели 200 вебинаров по гармоничным семейным отношениям. Такие цифры приводит городской департамент труда и социальной защиты населения.
В пресс-службе учреждения добавили, что с января по июнь текущего года столичные психологи провели около 19 тысяч консультаций о взаимоотношениях между супругами, родителями и детьми, а также молодыми парами. Специалисты отмечают, что жители мегаполисов стали активно заниматься своим ментальным здоровьем.
«Разногласия и споры присутствуют практически в любом доме: у каждого супруга есть своя точка зрения, характер, определяющий, каким образом будет отстаиваться собственное мнение. Настоящие ссоры, хоть и случаются реже, однако все равно способны наносить существенный вред отношениям. Поэтому конфликт прекратить лучше в самом его начале — не дав разгореться в громкий скандал», — говорит специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.
Она поделилась, какие действия лучше произвести, если в семье назрел конфликт:
- сделайте паузу или возьмите тайм-аут;
- определите главное в споре;
- выровняйте свое эмоциональное состояние и дайте «остыть» оппоненту;
- выделите основную претензию вместо того, чтобы вываливать сразу все недочеты партнера;
- сформулируйте свои варианты решений, попытайтесь вместе найти компромисс;
- скажите что-то очень приятное.
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