«Хотя бы один момент в день»: жена принца Чарльза рассказала о том, как трудно им побыть вдвоем

Камилла Паркер-Боулз, она же герцогиня Корнуольская, она же вторая жена принца Чарльза дала интервью британскому Vogue.

74-летняя леди рассказала о том, как трудно им с мужем найти время для личного общения при плотном рабочем графике членов королевской семьи.

«Иногда это нелегко, но мы всегда пытаемся получить хотя бы один момент в день, когда мы только вдвоем. Иногда это похоже на прохождение кораблей в ночи, но мы всегда садимся вместе, выпиваем чашку чая и обсуждаем прошедший день. У нас есть этот момент. Приятно наверстать упущенное, когда у нас есть немного времени». «Самое приятное, когда мы просто сидим и читаем книги в разных углах одной комнаты. Это очень расслабляет, потому что ты знаешь, что вам не нужно разговаривать. Ты просто сидишь и остаешься вместе с ним», - сказала леди Камилла в интервью журналу.

Напомним, у этой знаменитой пары необычная судьба. У них был роман в молодости, но затем оба вступили в брак с другими людьми. В конце концов оба брака распались, и в 2005 году, несмотря на статус, принц Чарльз женился на своей давней возлюбленной. Которая в скором времени может стать королевой-консортом.

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