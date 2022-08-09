«Хорошо, когда за плечами есть опыт предыдущего брака»: Топурия рассказала об отношениях со вторым мужем

В новом интервью у певицы Кети Топурии спросили, случился ли в ее супружеской жизни перелом в третий год брака. 35-летняя звезда ответила, что, по ее личному опыту, сложным является седьмой год совместной жизни (у нее были 8-летние отношения с первым мужем).

Но, что касается второго брака, с общественным деятелем Львом Деньговым, то супруги притерлись сразу.