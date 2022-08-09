«Хорошо, когда за плечами есть опыт предыдущего брака»: Топурия рассказала об отношениях со вторым мужем

В новом интервью у певицы Кети Топурии спросили, случился ли в ее супружеской жизни перелом в третий год брака. 35-летняя звезда ответила, что, по ее личному опыту, сложным является седьмой год совместной жизни (у нее были 8-летние отношения с первым мужем).
Но, что касается второго брака, с общественным деятелем Львом Деньговым, то супруги притерлись сразу.
«Как мы сбалансировались с мужем в первый год, так и плывем, - цитирует артистку издание WomanHit. - Отношения — это такая работа, когда два человека хотят отношений и понимают, куда они идут. Понимают, что у них есть общая цель — семья».
«С одной стороны, это может и не очень хорошо, но с другой — хорошо, когда за плечами есть опыт предыдущего брака. И в этом случае ты уже по-другому на многие вещи смотришь. Там, где раньше могла вспылить, сейчас уже можешь закрыть глаза на происходящее».
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Кети поделилась, что в ее нынешних отношениях кто не прав, тот и идет извиняться. Певица не любит ситуаций, когда супруги живут под одной крышей и дуются друг на друга. Копить обиды – это удел подростков, а взрослые люди должны садиться и обсуждать спорные вопросы, считает Топурия.
Напомним, в начале 2021 года в новой семье артистки родился сын Адам. Также у нее есть 7-летняя дочь Оливия от первого брака.