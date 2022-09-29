«Если вернуть все назад, я бы так же доверилась ему»: Гурцкая опровергла слухи о разладе с мужем

На вопрос о первой встрече с будущим мужем певица ответила, что их познакомила политик Ирина Хакамада.

«Первый раз, когда он меня увидел, его поразило, что мне в кофе забросили семь ложек сахара. Я, правда, этого не помню. Не было там семь ложек — там меньше было. Но почему-то для него это было удивлением, — вспоминает Гурцкая. — Я помню, как он цветы мне дарил, но перед тем, как эти цветы донес, оказывается, он ногу подвернул там где-то. Какие-то были истории, наверное, это были знаки».

«Но самая интересная история, когда он пришел ко мне на день рождения с цветами. Я специально не взяла никакую музыкальную фонограмму, чтобы меня не заставили петь. Думала: «Хоть сегодня я не буду петь». И все равно: спой да спой. Я спела песню Tbiliso, а он теперь говорит, что я этим его и поразила».