«Если вернуть все назад, я бы так же доверилась ему»: Гурцкая опровергла слухи о разладе с мужем

В новом интервью певицу Диану Гурцкую попросили прокомментировать всплывающие время от времени в прессе слухи о ее разладе с мужем, заместителем министра образования РФ Петром Кучеренко.
В ответ певица рассмеялась и отметила, что 21 сентября исполнилось 17 лет ее счастливого брака.
«Если вернуть все назад, я бы сделала все так же заново. Я бы так же доверилась этому человеку, потому что он удивительный, замечательный, надежный, ласковый и родной», — заявила Диана в YouTube-шоу «Алена, блин!».
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На вопрос о первой встрече с будущим мужем певица ответила, что их познакомила политик Ирина Хакамада.
«Первый раз, когда он меня увидел, его поразило, что мне в кофе забросили семь ложек сахара. Я, правда, этого не помню. Не было там семь ложек — там меньше было. Но почему-то для него это было удивлением, — вспоминает Гурцкая. — Я помню, как он цветы мне дарил, но перед тем, как эти цветы донес, оказывается, он ногу подвернул там где-то. Какие-то были истории, наверное, это были знаки».
«Но самая интересная история, когда он пришел ко мне на день рождения с цветами. Я специально не взяла никакую музыкальную фонограмму, чтобы меня не заставили петь. Думала: «Хоть сегодня я не буду петь». И все равно: спой да спой. Я спела песню Tbiliso, а он теперь говорит, что я этим его и поразила».
Певица отметила, что юрист покорил ее своими умом и кругозором. Но она не спешила отвечать ему взаимностью, так как не была уверена, что он готов принять ее со слепотой и заботиться о ней. Диана решилась на взаимность, когда получила поддержку и тепло от родителей возлюбленного. Для нее было важно, чтобы вся семья, в которую она попадет, была светлой и доброй.