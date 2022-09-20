«Если любовь заканчивается, видимо, это не она»: что писал Сергей Бодров-младший своей жене

В день смерти актера Сергея Пускепалиса 20 сентября многие деятели культуры вспоминают другого артиста, который погиб в эту дату, и тоже Сергея. Речь идет о Бодрове-младшем, звезде фильма «Брат».

Актриса Ксения Алферова почтила память Сергея Бодрова, который погиб в Кармадонском ущелье в 2002 году, и опубликовала для своих поклонников его письмо своей жене Светлане.

«Я не знаю, как люди умирают. Мы видим это, но сами не умираем. А когда умираем, то это видит кто-то другой. Есть вещи, которые не нужно знать, о которых не нужно думать, о них никто ничего не знает», - писал Бодров супруге.

«Ты знаешь, первый раз в жизни мне хочется иметь свой дом. Заботиться об этом, что-то для этого делать. Я все время думаю про то, как мы будем жить. Мы с тобой очень родные и очень похожие люди. С одной стороны, это трудно, зато в самом главном мы с тобой чувствуем одинаково и понимаем друг друга в самом важном. Я правда не знаю, как люди расстаются, но не живут же они в самом деле несколькими жизнями. Смерть однозначна, а любовь нет. И ее неотвратимость заложена в самой модели жизни. Собственно неотвратимость смерти тоже».

«Сегодня я думал, что с тобой что-то случилось: авария или что-то еще. И я знаю, что нельзя об этом думать. Но это было почти также страшно, как мысль о том, что ты меня можешь не любить. Честно говоря, даже страшнее. И я просто стал молиться богу и даже согласился на то, чего я больше всего боялся вчера. Подумал, что лучше ты меня не будешь любить. У меня вообще иногда такое сумасшедшее ощущение, что мы с тобой два разных характера одного человека. Мы как два брата близнеца, разлученные в роддоме и встретившиеся через много лет. Кое-что сложно, но кровь-то родная. Ты для меня абсолютная судьба. И я в тебя очень верю. Верь и ты мне».

«И все-таки любовь важнее. Независимо от того даже, важнее ли сама жизнь, чем смерть. Почему? Во-первых, это единственное, что может с ней соперничать в смысле окончательности. Если человеку пришлось умереть, то тот, кто его любил, не перестанет любить. Это очевидно. Во-вторых, обратного, видимо, быть не может. Я не знаю, как заканчивается любовь. Если любовь заканчивается, видимо, это не она».