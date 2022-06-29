Джоуи Кинг рассказала об обидном казусе, произошедшем, когда ей делали предложение

Звезда «Будки поцелуев» Джоуи Кинг выходит замуж. Избранником 22-летней актрисы стал режиссер Стивен Пит, который работал с ней над несколькими эпизодами сериала «Притворство». Собственно, во время съемок этого проекта они и познакомились.

В новом интервью молодая звезда рассказала, что сама сделала первый шаг в этих отношениях.

«Я дождался конца съемок, чтобы пригласить его на свидание, но, к моему удовольствию, он тоже заинтересовался. И теперь мы поженимся, — восторженно поделилась Джоуи в шоу Jimmy Kimmel Live! — Он сделал предложение на нашу трехлетнюю годовщину, которая была 2 февраля 2022 года. 2 февраля 2022 года — это так круто! У меня так кружится голова, когда я думаю об этом. Я начинаю плакать, когда думаю о нашей свадьбе. Я так счастлива».

Актриса рассказала о том особенном моменте, когда возлюбленный подарил ей кольцо. Хотя трогательный эпизод был испорчен небольшим казусом.

«Он установил камеру с таймером, чтобы мы вдвоем сфотографировались на фоне пустыни. А потом он такой: «Эй, Джоуи?» Я обернулась, а он стоит на одном колене. Наша камера была рядом, но именно в этот момент она перестала фотографировать, так что у нас не осталось снимка! — эмоционально рассказала Джоуи. — Но, честно говоря, все в порядке. Мне очень нравится, что этот момент был только для нас двоих. Меня это устраивает».

Актриса также поделилась, что ее сестры готовят девичник для невесты, и это должно быть что-то отвязное. Но сама она не хочет ехать к стриптизерам, например. Порядочная девушка.

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