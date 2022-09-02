Дженнифер Лопес рассказала о трогательном сюрпризе для Бена Аффлека на праздновании их свадьбы

Дженнифер Лопес рассказала поклонникам о романтическом сюрпризе, который приготовила для Бена Аффлека на их свадебную вечеринку в августе 2022 года.

Оказывается, звездная пара обсуждала свою свадебную песню, еще когда планировала пожениться в 2003 году. Это была True Companion Марка Кона. И вот, двадцать лет спустя, Джей Ло пригласила этого исполнителя на свою свадебную вечеринку, чтобы он исполнил данную композицию вживую — как сюрприз для Бена.