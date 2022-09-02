Дженнифер Лопес рассказала о трогательном сюрпризе для Бена Аффлека на праздновании их свадьбы

Дженнифер Лопес рассказала поклонникам о романтическом сюрпризе, который приготовила для Бена Аффлека на их свадебную вечеринку в августе 2022 года.
Оказывается, звездная пара обсуждала свою свадебную песню, еще когда планировала пожениться в 2003 году. Это была True Companion Марка Кона. И вот, двадцать лет спустя, Джей Ло пригласила этого исполнителя на свою свадебную вечеринку, чтобы он исполнил данную композицию вживую — как сюрприз для Бена.
«Марк начал True Companion — песню, которую мы впервые услышали вместе, как будто вчера и одновременно много лет назад — и наша жизнь странно, красиво, таинственно, божественно замкнулась, — пишет 53-летняя Дженнифер в своем блоге OnTheJLo.
«Позже Бен сказал мне, что аккорды песни и вид Марка Кона потрясли его и позволили ему почувствовать, как разные дороги, по которым мы шли, неизбежно, неумолимо и идеально пересеклись. И когда он увидел, как я появляюсь наверху лестницы в тот момент, это имело абсолютный смысл, хотя казалось, что все еще невероятно трудно поверить, как в лучший сон, в котором все, чего ты хочешь, это никогда не просыпаться».
«Вероятно, у меня было бы много таких же мыслей, если бы я не была так сильно сосредоточена на том, чтобы не споткнуться о платье, но когда я подошла достаточно близко, чтобы увидеть его лицо, это обрело для меня тот же чудесный смысл. В тот день некоторые старые раны залечились, и тяжесть прошлого наконец-то спала с наших плеч. Все повторилось — и совсем не так, как мы планировали. Лучше».
Лопес добавила, что они с Аффлеком поженились не только ради друг друга, но и ради своих детей (от других браков) — чтобы подарить им новую счастливую семью.
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Напомним, звездная пара встречалась в 2002–2003 годах и еще тогда планировала свадьбу. Но излишнее внимание общественности загубило тот прекрасный роман. В 2021-м артисты сошлись вновь, и теперь их любовь крепка как никогда.