Даже после суда: почему Эмбер Херд все еще любит Джонни Деппа

36-летняя актриса Эмбер Херд проиграла суд бывшему мужу Джонни Деппу. Теперь она должна ему около10 миллионов долларов, ее карьера может пойти под откос, а в социальных сетях развернулась целая кампания ненавистников знаменитой блондинки.
И при всем при этом Эмбер до сих пор любит Джонни! О чем она призналась в своем большом интервью для передачи Today.
«Я люблю его. Я любила его всем сердцем. И я старалась изо всех сил, чтобы восстановить глубоко разрушенные отношения. Я не могу. Никаких плохих чувств или недоброжелательности по отношению к нему вообще. Я знаю, что это, может быть, трудно понять, а может, и очень легко понять. Если вы когда-либо любили кого-то, это должно быть легко», — сказала мисс Херд.
Актриса также добавила, что никогда не пыталась «отменить» или разрушить карьеру бывшего мужа, ей просто хотелось открыто говорить правду.
А еще Эмбер поделилась своими планами на будущее.
«Я буду мамой на полную ставку, и мне не придется жонглировать звонками с юристами», — сказала она.
Напомним, звездная пара состояла в браке в 2015–2016 годах. У них был очень страстный роман, но после свадьбы отношения превратились в сплошные скандалы. Херд заявила в прессе, что стала жертвой домашнего насилия. После этого Депп потерял ряд профессиональных контрактов и отправился в суд, чтобы восстановить свое доброе имя.
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