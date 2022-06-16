Даже после суда: почему Эмбер Херд все еще любит Джонни Деппа

36-летняя актриса Эмбер Херд проиграла суд бывшему мужу Джонни Деппу. Теперь она должна ему около10 миллионов долларов, ее карьера может пойти под откос, а в социальных сетях развернулась целая кампания ненавистников знаменитой блондинки.

И при всем при этом Эмбер до сих пор любит Джонни! О чем она призналась в своем большом интервью для передачи Today.

«Я люблю его. Я любила его всем сердцем. И я старалась изо всех сил, чтобы восстановить глубоко разрушенные отношения. Я не могу. Никаких плохих чувств или недоброжелательности по отношению к нему вообще. Я знаю, что это, может быть, трудно понять, а может, и очень легко понять. Если вы когда-либо любили кого-то, это должно быть легко», — сказала мисс Херд.

Актриса также добавила, что никогда не пыталась «отменить» или разрушить карьеру бывшего мужа, ей просто хотелось открыто говорить правду.