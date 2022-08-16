Бывший Бородиной: «Если вы не зарабатываете, смотрите, какая рядом с вами женщина»

Психолог спросил бывшего мужа Ксении Бородиной, Крубана Омарова, чувствует ли он изменения в себе, когда вступает отношения с женщиной.

41-летний бизнесмен ответил, что в данный момент у него нет постоянной партнерши, поэтому его личная жизнь стала довольно сумбурной.

«Но когда вхожу в отношения, естественно все механизмы тормозятся и перенаправляются на одного человека, и я централизируюсь на ней, и вся моя энергия начинает крутиться вокруг нее. Я с возрастом стал понимать: чем трепетней ты относишься к женщине, чем больше ты ей уделяешь времени, тем больше она дает назад. То есть, как камин, в который дрова кидаешь, и он тебя еще сильнее греет», - сказал Омаров в интервью психологу Юлие Никас.

Бизнесмен «на миллион процентов» согласился с утверждением, что от отношения женщины зависит материальный успех мужчины.