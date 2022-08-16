Бывший Бородиной: «Если вы не зарабатываете, смотрите, какая рядом с вами женщина»

Психолог спросил бывшего мужа Ксении Бородиной, Крубана Омарова, чувствует ли он изменения в себе, когда вступает отношения с женщиной.
41-летний бизнесмен ответил, что в данный момент у него нет постоянной партнерши, поэтому его личная жизнь стала довольно сумбурной.
«Но когда вхожу в отношения, естественно все механизмы тормозятся и перенаправляются на одного человека, и я централизируюсь на ней, и вся моя энергия начинает крутиться вокруг нее. Я с возрастом стал понимать: чем трепетней ты относишься к женщине, чем больше ты ей уделяешь времени, тем больше она дает назад. То есть, как камин, в который дрова кидаешь, и он тебя еще сильнее греет», - сказал Омаров в интервью психологу Юлие Никас.
Бизнесмен «на миллион процентов» согласился с утверждением, что от отношения женщины зависит материальный успех мужчины.
«Если вы не зарабатываете, смотрите, какая рядом с вами женщина. Есть женщины, с которыми мужчина никогда в жизни не заработает. А есть женщины, которые такую опору тебе дают, такую поддержку мощную – ты начинаешь думать лучше, быстрее, ты чувствуешь свое превосходство над конкурентами, ты выходишь с верой в себя, а вера, как правило, приносит результаты. И это все делает женщина».
Курбан отметил, что сохранение страстных отношений на долгие годы – это работа, которую пары должны проводить каждый день. Это «огонь», который нужно поддерживать.
По его мнению, прожив несколько лет вместе, мужчина и женщина знают нужные «кнопки» друг друга, но используют их, в основном, во время ссор, чтобы причинить больше боли. Но их же можно использовать и в спокойные периоды - чтобы поднимать друг другу настроение.