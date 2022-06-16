Бывшая Тимати заговорила о домашнем насилии: «На меня поднимали руку и не один раз»

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати и мать его сына — 26-летняя модель Анастасия Решетова — заговорила о домашнем насилии. Поводом для откровений стал облетевший соцсети ролик из Узбекистана, на котором жених со злостью ударил невесту прямо посреди свадьбы.

Модель осудила произошедшее на видео и призвала женщин не опускать голову, как это сделала девушка на видео.

По словам Анастасии, иная вера и патриархальные традиции не являются оправданием насилию в семье. Ислам, наоборот, защищает женщин, а избиение жены рождается как раз из отсутствия страха перед богом, уверяет модель.

«В моей жизни был период, когда на меня поднимали руку (и ногу) и не один раз, — написала Решетова в Telegram. — Поверьте, я знаю, что за ощущением физической боли в теле всегда прячется и эмоциональная боль, которая держит и не дает воспрянуть духом, найти силы, проявить стойкость». «Эту боль нужно проработать через любовь и уважение к себе. Если ты себя не любишь и не уважаешь, другие будут этим пользоваться. Нельзя давать кому-то ощущение, что у него есть право наносить кому-либо физический вред». «Не молчите, если стали жертвой бытового насилия, не стесняйтесь об этом говорить. Как я уже говорила, вы нужны в первую очередь самой себе! Никто за вас не решит проблему, тем более если о ней молчать. Эти раны внутри вас будут с вами, пока вы их не проработаете. Но стоит только поднять голову, и вы почувствуете, что можете отстоять себя, почувствуете, что вы сильнее, чем вы думали сами».

Вполне ожидаемо, после таких откровений поклонники стали спрашивать Анастасию в комментариях, не Тимати ли поднимал на нее руку. Напомним, звездная пара состояла в отношениях в 2014–2020 годах. Решетова родила музыканту сына и была уверена, что выйдет за него замуж, но причины расставания комментировать не стала.

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