А был бы Тимати? Мать Алены Шишковой объяснила, почему не вмешивается в личную жизнь дочери

Мать известной модели Алены Шишковой — Надежда Леонидовна — разоткровенничалась в социальной сети.

Она написала большой пост о своей собственной матери, которая никогда не вмешивалась в личную жизнь детей, а у нее их трое.

«Мама с осторожностью относилась к моим бредовым идеям, но никогда ничего категорично не запрещала. Ненавязчиво информировала о рисках и опасностях, предостерегала, выражала сомнения. А ее слова «делай, как хочешь, но я буду переживать», очень часто были тем самым тормозом, который я сама и устанавливала себе. Правильно это или нет — не знаю. Но мне не в чем ее упрекнуть — я всегда была свободна в своем выборе», — вспоминает Надежда Шишкова.

«Даже когда мы сообщили ей о том, что подали заявление в загс, она не сказала, мол, против! Она спросила: «Вы не поторопились?» Мы ответили — нет. Я точно знаю, как любая мать, она считала, что ее дочерям и сыну должны были достаться другие, более замечательные мужья и жена, но она безоговорочно приняла наш выбор. Никогда не пыталась испортить наш брак. И спасибо ей за это. Брат в браке 40 лет, сестра — 39, я — 32».